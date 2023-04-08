Герпетолог назвал виды гадюк, встречающихся в европейской части России Герпетолог Старков: в европейской части России встречаются обыкновенная гадюка, Никольского и Ренарда

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Гадюка обыкновенная

Жители европейской части России могут встретить в природе несколько видов гадюк: обыкновенную, Никольского (лесостепная) и Ренарда (степную), рассказал NEWS.ru герпетолог, научный сотрудник лаборатории молекулярной токсикологии Института биоорганической химии РАН Владислав Старков. Эксперт добавил, что на Северном Кавказе обитают «родственники» степной гадюки — Казнакова, Динника и Орлова, а также гадюка Лотиева.

В европейской части России, в том числе в Московском регионе, встречается обыкновенная гадюка. В Пензенской, Воронежской, Липецкой, Тульской областях встреча второй вид — лесостепная гадюка, она же гадюка Никольского, у нее яд опаснее и токсичнее. Гадюки могут быть любого цвета, — подчеркнул Старков.

По его словам, гадюка Ренарда встречается на юге Воронежской и Саратовской областей, в Волгоградской, Астраханской областях, на Ставрополье.

Также на Кавказе живет целая группа гадюк — родственников степной. Это гадюка Лотиева — от Карачаево-Черкесии до Дагестана и северных районов Азербайджана. Также на Кавказе обитают гадюки Казнакова, Орлова и Динника. По ядовитости они практически такие же, как обыкновенная, — отметил Старков.

Герпетолог добавил, что укусы перечисленных змей крайне редко заканчиваются смертью, исключением может стать случай, если змея укусила ребенка.

Ранее врач Азизбек Ботиров рассказал, что при укусе гадюкой следует промыть рану проточной водой и вызвать врачей. Он добавил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Специалист также указал, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим.