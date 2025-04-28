Героя операции «Поток» кинули с жильем в подмосковных Химках Глава ФПБК: оставшейся на улице семье героя операции «Поток» помогли с жильем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав с позывным Купол

Владелица квартиры в подмосковных Химках выселила участника операции «Поток» Ярослава с позывным Купол после того, как взяла предоплату за три месяца. На помощь оставшейся на улице семье с тремя детьми пришли власти, в их числе — руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Как он рассказал NEWS.ru, в настоящее время семья героя ожидает переезд в резервный фонд.

Мы собрали деньги для Купола среди наших активистов и подписчиков, благодарю каждого, кто внес свой вклад в святое дело помощи герою. Все до копейки боец получил лично на свою банковскую карту, — рассказал Бородин.

При поддержке главы города Химки Елены Земляковой и ее заместителя Виктории Кураковой бойцу было найдено и оплачено новое съемное жилье. Кроме того, администрация Химок в ближайшее время выделит постоянное жилье бойцу из резервного фонда. Скоро Ярослав, его супруга и дети въедут в уже собственную квартиру. Один из детей является приемным — его родители погибли в ЛНР.

Пока некоторые чиновники раздают квартиры мигрантам, администрация Химок не словом, а делом помогает героям СВО. Пусть этот пример станет заразительным для других представителей власти, — добавил он.

Ранее сам Ярослав сообщил, что операция была гениально спланирована. По его словам, штурмовики ВС РФ, проникшие в тыл врага по трубопроводу, застали ВСУ врасплох. Он добавил, что в ходе операции российские войска применили целый ряд отвлекающих маневров.