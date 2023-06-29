Геронтолог объяснил резкое сокращение смертности «от старости» в России Геронтолог Конев: пожилые россияне чаще всего умирают от болезней сердца и сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, в стране смертность «от старости» за год сократилась на 60,2%, однако большинство людей преклонного возраста на самом деле умирают из-за тех или иных заболеваний, рассказал в беседе с KP.RU геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук Юрий Конев. По его словам, у пожилого человека, скорее всего, имеются хронические болезни, однако на момент смерти не наблюдается их обострения, поэтому в качестве причины ухода из жизни называется именно старость.

Как отметил специалист, снижение такого показателя в России можно рассматривать как повышение качества диагностики, когда врачи могут распознать то или иное заболевание как причину смерти. Кроме того, сейчас в стране наблюдается так называемое компенсационное снижение смертности.

В разгар эпидемии коронавируса умерло много пациентов с заболеваниями сердца, преклонного возраста. Часть таких людей и без ковида, к сожалению, прожили бы не очень долго и скончались в течение нескольких следующих лет. Но, поскольку страшная «жатва» унесла их жизни раньше, то в 2022-м смертность оказалась ниже, — пояснил геронтолог.

По данным статистики, главной причиной смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания — за 2022 год они унесли жизни 831 557 человек (43,8% от общего числа умерших). На втором месте — онкологические заболевания (276 929 летальных случаев, или 14,6% от общего числа умерших). При этом врач особо указал на нежелание многих пациентов обращать внимание на здоровье.

Просто не доходят до врача, живут с недиагностированной гипертонией, пока не догуляются до инфаркта или инсульта. Не хотят принимать статины для снижения холестерина. Известно, что в старших возрастных группах гипертонией страдают больше половины людей, а эффективно лечатся 15-20%, — подчеркнул профессор.

Он напомнил о необходимости постоянного приема прописанных врачом препаратов от гипертонии, атеросклероза и других патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам. Также нужно следить за весом, излишки которого вносят большой вклад в развитие хронических заболеваний и повышают риск летальных исходов.

Ранее ученые выяснили, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–150 лет, принимая во внимание генетические особенности и образ жизни.