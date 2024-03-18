Геронтолог дал советы, как дожить до 120 лет Геронтолог Шабалин: мотивация к долголетию позволит дожить до 100–120 лет

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Ресурсы человеческого организма позволяют продлить жизнь до 100–120 лет, при этом психологическая мотивация к долголетию находится в руках самого человека, рассказал в беседе с aif.ru почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, академик РАН Владимир Шабалин. По его словам, самым мощным геропротектором является труд.

Причина большинства наших недугов — лень, безволие, малая двигательная активность. Ни один лентяй не достиг глубокой старости. <...> Старение меньше всего поражает и позже всего захватывает тот орган, который много работает. Все выключенное из действия обречено на быстрое вырождение и гибель, — высказал мнение ученый.

Он добавил, что психологической основой установки на долголетие должна стать гармония человека со средой своего существования, психологический комфорт от общения с окружающими и удовольствие от жизни в целом. Также важны здоровое питание, качественный сон, разумная физическая активность и психологическое саморегулирование.

Ранее жительница Великобритании Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года, назвала секрет своего долголетия. По словам женщины, в его основе лежит пристрастие к молоку и шоколаду.