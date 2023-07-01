Герой России заявил, что ядерное оружие превратит Польшу в заложницу США Герой России Липовой: размещение американского ЯО в Польше сделает ее заложницей Вашингтона

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Размещение американского ядерного оружия в Польше обсуждается давно, сейчас этот вопрос поднят официально и вполне реально, что он будет решен положительно, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в этом случае Польша станет заложницей США.

Вашингтон готов на любую авантюру, чтобы хоть как-то выйти из некрасивой истории с Украиной, где его надежды не оправдались. Поэтому США готовы на провокацию с размещением ядерного оружия не только в Польше, но и на территории Болгарии и Румынии. Это вопрос времени. Для нас это очень неудобно, нежелательно, — сказал Липовой.

Он напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина, что в случае любой провокации против России, если Москва сочтет ее реальной угрозой, то она применит ядерное оружие. Таким образом, Польша автоматически станет мишенью для российских ракет, которые долетят до нее за полторы минуты.

Польша становится заложницей Белого дома, его политических и стратегических игр. Это же случилось с Украиной. США за Варшаву отвечать не станут, — заключил Герой России.

О намерении Польши разместить у себя американское ядерное оружие заявил накануне премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, это станет ответом на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.

Планы Варшавы прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас Польшей руководят «только патентованные дегенераты», поэтому реализация инициативы грозит применением такого ядерного оружия. По его словам, положительный момент в том, что в этом случае исчезнет все недружественное по отношению к России польское руководство.