Герой России заявил, что количество украинских БПЛА будет только расти Герой России Липовой: Украина запустила три линии сборки дронов, их будет больше

Фото: МО Украины

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что на Украине запустили три линии сборки беспилотных летательных аппаратов. Он не исключил, что БПЛА у ВСУ станет еще больше.

По предварительным сообщениями, ВСУ наладили выпуск одноразовых БПЛА на трех линиях, поэтому количество дронов у ВСУ может возрасти. Это одноразовые БПЛА, сделанные на коленке, несут небольшой боезаряд. Расчет простой — даже если половину собьют, остальные могут дойти до цели. Материалы для БПЛА ВСУ получают из-за границы, а также используют собственные запчасти, — считает Липовой.

По его словам, российские средства ПВО готовы к отражению подобных атак, в том числе с помощью ловушек и противодроновых ружей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате нападения сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место ЧП пожарными. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны из Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны РФ.