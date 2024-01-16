Герой России высмеял слова Ляйен о потере ВС РФ половины боевой мощи Герой России Липовой: Ляйен в речи о ВС РФ выдала желаемое за действительное

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потере ВС РФ половины боевой мощи вызывают только улыбку. Собеседник добавил, что руководитель ЕК выдает желаемое за действительное.

Воспринимать всерьез заявления без пяти минут отслужившего свой срок политика Урсулы фон дер Ляйен нельзя. Ее выступления все чаще и чаще противоречат здравому смыслу и вызывают только улыбку. Якобы Россия потеряла половину военной мощи, а Украине вернула половину территорий — ну это не выдерживает никакой критики, выдает желаемое за действительное, — отметил Липовой.

По мнению эксперта, ситуация противоположная: «от Украины отказались Европа и США, Киев всем изрядно надоел не из-за отсутствия большой любви, а так как закрома пусты, ЕС еле-еле концы с концами сводит».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».