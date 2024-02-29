Герой России рассказал о звонке Путина Герой России с позывным Морпех: Путин подробно знает об обстановке в зоне СВО

Фото: Скриншот с видео «Послание президента РФ Федеральному Собранию-2024»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подробно знает об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал Герой России с позывным Морпех военному корреспонденту Первого канала Ирине Куксенковой. Командир 60-й бригады добровольческого корпуса штурмовой бригады «Ветераны» почувствовал интерес главы государства, когда состоялся их телефонный разговор. Военнослужащий добавил, что у него остались положительные впечатления от беседы с Путиным.

Хорошие ощущения. <...> Президент России углубленно знает обстановку и что происходит на фронте. Реально очень углубленно и очень подробно сам изучает. Когда он звонил, я почувствовал, что ему не то что интересно, а он, как президент, должен знать все: сколько людей, где, на какой улице, в каком доме, — заявил Морпех.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на церемонии вручения премии общества «Знание» заявил, что Владимиру Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации в зоне СВО. По его словам, главе государства моментально становится известно об успехах российских военных. Он подчеркнул, что на фронте ведется напряженная работа.