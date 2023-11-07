Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Крым 17 БПЛА ВСУ Герой России Липовой: ВСУ могли запустить 17 БПЛА по Крыму из Одесской области

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ пытались атаковать Крым утром 7 ноября 17 беспилотниками из Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей. Он отметил, что дальность полета таких дронов — около 500 км. Липовой не исключил, что БПЛА запустили из любой точки в радиусе 500 км на территории Украины.

Скорее всего, ВСУ запустили по Крыму 17 беспилотников с территории Украины. Приблизительная дальность полета — 500 км, поэтому дрон мог прилететь, предположу, из Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской области, из любой точки в радиусе 500 км от места перехвата или уничтожения БПЛА, — заявил Липовой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате нападения сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место ЧП пожарными. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны из Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны РФ.