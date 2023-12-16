Герой России рассказал, откуда на Крым налетела «волчья стая» ВСУ Герой России Липовой: «волчья стая» дронов могла атаковать Крым из Одессы

Фото: МО Украины

ВСУ используют тактику «волчьей стаи» при попытках атаковать Крым с помощью БПЛА, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, прием Киеву подсказали советники из НАТО, а дроны вылетали из Одессы или Очакова.

Массовый рой — это натовская тактика «волчьей стаи». Еще можно сравнить с охотой шакалов на жертву. Скорее всего, БПЛА базируются и собираются в Одессе и Очакове, откуда и запускаются. Единственное, что ВСУ сейчас могут, — попытаться как-то укусить Россию, отправить диверсантов или рой БПЛА, авось какой-то дрон проскочит. Но всех их ждет бесславный конец, — подчеркнул Липовой.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 20:30 до 22:30 15 декабря в небе над Крымом российские военные сбили 26 беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Кроме того, вечером 15 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей. Он также предупредил местных жителей, что на землю падают «осколки и обломки».