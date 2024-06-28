Герой России рассказал о качестве подготовки бойцов ВС РФ Полковник Корольков: в ВС России хорошо развита система подготовки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Обучение военнослужащих из различных подразделений ВС РФ минно-взрывному делу в центре подготовки операторов БПЛА

В ВС РФ хорошо развита система подготовки бойцов, так как они понимают, что от их учебы может зависеть жизнь, заявил в беседе с «360» полковник ВС РФ Герой России Аркадий Корольков. По его словам, в стране также активно готовят офицеров.

Я считаю, у нас хорошо развита и подготовка специалистов, и ребят, применяющих вооружения. Есть проблемы, но ребята все воспринимают, потому что понимают: это их жизнь. Чем они лучше обучатся, тем больше сохранят своих жизней и больше уничтожат противников, — уточнил Корольков.

Полковник добавил, что каждый член экипажа при необходимости может заменить товарища в оперативном формате. Корольков также обратил внимание на то, что на вооружении России есть информационные системы, комплектующие, которые позволяют обучать бойцов в кратчайшие сроки.

Герой России ранее отметил, что системы ПВО РФ сейчас не могут создать сплошное радиолокационное поле. Однако, по его, словам, конструкторы работают над тем, чтобы разрешить эту проблему. При этом отличную работу показывают дроны, защищающие войска от нападения.