Герой России раскрыл важность первого выхода Леонова в открытый космос Летчик Борисенко назвал значимым для всего мира выход Леонова в открытый космос

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Алексей Леонов

Выход в открытый космос летчика-космонавта Алексея Леонова был значим для всего мира и изменил подход к изучению космического пространства, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России летчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, после этого полета стало понятно, что без выхода в открытый космос узнать больше о Вселенной не удастся.

Это был первый в истории человечества эксперимент по выходу человека в открытый космос. Это был значимый момент. Стало ясно, что осваивать космическое пространство, не выходя в открытое пространство, невозможно. Поэтому это был эксперимент, который дал ответ не только советской космонавтике, но и мировой о том, что человек может работать в открытом космосе и, соответственно, пилотируемая космонавтика будет развиваться, — пояснил Герой России.

Леонов стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. Всего космонавт совершил два полета. 30 мая дважды Герою Советского Союза должно было исполниться 90 лет. Он скончался в 2019 году в Москве.

Директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев ранее заявил, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции произойдет в конце 2024 года. По его словам, это уже запланировано.