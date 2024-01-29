Герой России раскрыл подробности полета белорусского космонавта к МКС Борисенко: экипаж с белорусским космонавтом отправится к МКС в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж, в составе которого белорусский космонавт полетит к МКС, уже утвержден и готовится к экспедиции, заявил в разговоре с NEWS.ru Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он добавил, что отправка космонавтов запланирована на март.

Это было объявлено давно, и экипаж уже готовится, он назначен. В марте они отправятся в экспедицию. Все идет по плану. Насколько мне известно, все особенности давно были проговорены, и вот подошли к реализации, — сказал Борисенко.

Космонавт добавил, что запланированная экспедиция имеет научную программу, которая будет выполняться на Международной космической станции. Борисенко отметил, что полет является плановым, как и прежде.

29 января в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин сообщил, что женщина-космонавт из Белоруссии готовится к отправке на МКС. Глава государства отметил, что полет на российский сегмент станции запланирован на весну текущего года.

Ранее сообщалось, что пересменка кораблей «Союз» состоится весной 2024 года. Запуск пилотируемого корабля «Союз-25», в основной экипаж которого войдут россиянин Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, состоится с космодрома Байконур.