Герой России раскрыл, почему США и Британия ждут терактов в РФ на 8 Марта Липовой: США и Британия говорят об угрозах теракта в России, чтобы вызвать страх

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соединенные Штаты и Великобритания распространяют информацию об угрозах терактов в РФ на 8 Марта, чтобы запугать и россиян, и туристов, считает Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. В комментарии NEWS.ru он отметил, что Госдеп США специально вбросил информацию о возможной опасности.

Госдеп разослал методичку, остальные западные посольства ее подхватили. Они всячески, как только могут, пытаются навредить организации выборов президента России, чтобы потом признать голосование нелегитимным. Гадят, как могут. Хотят запугать и россиян, и туристов, — отметил собеседник.

Липовой обратил внимание, что Китай и другие азиатские державы, а также арабские и латиноамериканские дипмиссии эту провокацию не поддержали. Однако, отметил он, Россия не первый раз сталкивается с подобным.

Мы это уже проходили. Россия — самая надежная страна в мире, самая надежная, самая безопасная, — подчеркнул Липовой.

Вечером 7 марта американское посольство выпустило предупреждение для граждан США в России. Так, людям сообщили, что у неких экстремистов якобы есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. В дипмиссии добавили, что предупреждение будет актуально ближайшие 48 часов. Сообщение появилось только в англоязычной версии сайта.