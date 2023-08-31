Герой России раскрыл два вероятных сценария войны между США и РФ Герой России Липовой: США не сможет победить в войне с РФ при любых сценариях

Фото: МО РФ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что полномасштабная война между США и РФ пойдет по двум возможным сценариям: ядерному и с использованием обычного вооружения. По его словам, ни в одном из них победа Вашингтона не просматривается.

Сценариев войны США и России два — обычным вооружением и ядерный. Последний станет приговором мировой цивилизации, победителей не будет. В первом случае шансов у США крайне мало. Мощь ВМС США множится на ноль нашими ракетными комплексами, а также подлодками с крылатыми ракетами, их еще называют убийцами авианосцев. И никто не знает, где именно дежурят наши субмарины, могут нанести удар откуда угодно, — добавил Липовой.

По его словам, президент США Джо Байден может начать полномасштабную войну с РФ, чтобы оправдаться перед избирателями за потраченные на Украину деньги. Белый дом уже ведет противостояние с РФ, но посредством конфликта на Украине, считает эксперт. Он подчеркнул, что если власти США поймут, что Киев проигрывает, то, скорее всего, втянут в конфликт союзников по НАТО, «а когда и это не сработает, то Вашингтону придется открыто вступить в войну с Москвой».

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Таким образом администрация президента США Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он.

По его мнению, эта война станет, скорее, политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.