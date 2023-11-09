Герой России пообещал ВСУ большие проблемы к Новому году Герой России Липовой: к Новому году ВСУ не смогут скрывать масштабы потерь

Фото: Виталий Белоусов

Сергей Липовой

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что увеличение числа призванных в ВСУ украинок свидетельствует о практически полном исчерпании Киевом людских ресурсов. Эксперт не исключил, что к Новому году Киев не сможет больше скрывать масштабы потерь.

Массовый призыв женщин в украинскую армию говорит о практически полном исчерпании Киевом людских резервов. Повышение возрастного ценза даже для женщин до 60 лет — яркое тому подтверждение. Они и для мужчин множество отсрочек отменили: предположительно, берут психически больных и людей, переживших ампутации конечностей. Судя по всему, до Нового года мы это увидим, если они начинают хватать на улицах пенсионеров старше 60 лет, — считает Липовой.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о начале «заведомо провального» зимнего наступления ВСУ «в надежде получить очередной транш» от западных стран.

Накануне Зеленский заявил в интервью Reuters, что наступление ВСУ продолжится в этом году, как и в следующем. По его словам, сейчас украинская армия испытывает определенные трудности с контрнаступлением, хотя «некоторые люди» ожидали быстрого успеха.

По словам украинского лидера, Киев не добился успехов в контрнаступлении из-за того, что получил от Запада меньше вооружений, чем рассчитывал. Зеленский сказал, что в этом году ВСУ еще попробуют показать результат, также у Киева уже есть план на 2024-й, но он «не может поделиться» его деталями.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет никакого раскола. Чиновник сообщил, что не наблюдает каких-либо противоречий в военно-политическом руководстве страны. Ермак подчеркнул, что единая позиция властей заключается в том, что Украине нужна победа.