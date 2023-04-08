Герой России ответил анекдотом про медведя на слова Зеленского о Крыме Герой России Липовой: требование Зеленского вернуть Крым напоминает анекдот про пойманного медведя

Фото: vk.com/obs2307

Сергей Анатольевич Липовой

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу безальтернативного варианта урегулирования конфликта в его стране — возвращения Крыма — напоминает анекдот про пойманного медведя, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, «истерящие Запад и США» напоминают двух охотников: «один второму говорит: я поймал медведя, так веди его сюда. Не могу, он меня не пускает».

Истерящие Запад, США, напоминают двух охотников из анекдота: они пошли на медведя, один второму говорит — я его поймал, второй говорит — веди его сюда, первый отвечает — не могу, медведь меня не пускает. поймал медведя, веди его сюда, не могу, он меня не пускает. Так и они, не знают, как из ситуации вокруг Украины выпутаться, — подчеркнул Липовой.

По мнению собеседника, Зеленский стал «говорящей головой», озвучивающей то, что ему говорят из США, отсюда его требования вернуть Крым в качестве безальтернативного условия прекращения боевых действий, а также неприемлемые для РФ условия переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для его страны, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Киева.