Минобороны в свое время приказало выплачивать премии за уничтоженную технику противника, он, безусловно, должен соблюдаться, заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что президент Владимир Путин «заострил на этом внимание».

Дело в том, что это был приказ по Министерству Обороны и, безусловно, приказ должен соблюдаться. Так как наш президент уже заострил на этом внимание, то думаю, там сейчас быстро исправят эту ситуации и выплаты будут произведены, — рассказал Липовой.