Герой России объяснил, почему ПВО Украины не может сбить «Ланцеты» Герой России Липовой: ВСУ не могут сбить «Ланцеты» из-за их размеров и композитных материалов

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ПВО Украины, в том числе поставленные США и странами ЕС системы, не сбивают БПЛА «Ланцет» ВС России из-за особенностей конструкции последнего, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт предположил, что дрон выполнен из композитных материалов, из-за чего ПВО ВСУ не способно его засечь и уничтожить. По его словам, благодаря небольшим размерам дрон также незаметен для ПВО ВСУ.

«Ланцет» — один из лучших российских дронов и поражение им западной ПВО, тем более, как пишут, замаскированного командного пункта, не удивительно. «Ланцеты», предположу, выполнены из композитных материалов, а эти системы ПВО заточены для обнаружения летательных аппаратов более высокого класса — самолеты, ракеты, в том числе крылатые. Для них «Ланцеты» и БПЛА более мелкого класса стали проблемой, — добавил Липовой.

Собеседник не исключил, что эффективность российских БПЛА объясняется возросшим уровнем мастерства операторов дронов и постоянным совершенствованием самих летательных аппаратов.

Почему в США и на Западе обратили на это внимание — они несут потери по линии своих хваленых бронетехники и ПВО, им очень это не нравится и всячески стараются понять причину. А она одна — разрекламированный и продаваемый ими товар не соответствует заявленным требованиям, горят одинаково и европейские, и американские боевые машины, — подытожил Липовой.

Издание The Drive сообщило, что российский БПЛА «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) Skyguard, которая использует ракеты Aspide. По информации портала, атака дрона-камикадзе в районе села Музыковка Белозерского района Херсонской области полностью лишила ВСУ пункта управления системы ПВО, полученной от Испании.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что беспилотники существенно изменили ход боевых действий во время специальной военной операции на Украине. По его словам, ВС РФ нужен новый завод по производству дронов, который позволит военным добиваться хороших результатов на поле боя.