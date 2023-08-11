Герой России объяснил, откуда мог прилететь упавший в Москве БПЛА Липовой заявил, что упавший в Москве БПЛА мог взлететь с любой площадки

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Дрон, упавший в Москве, мог взлететь с любой площадки, в том числе с багажника автомобиля, рассказал NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, беспилотник такого типа может пролететь около тысячи километров.

У него радиус действия около тысячи километров. Можете понять, откуда его могли запустить. И потом у нас огромное количество приехавших с Украины под видом беженцев, но, скорее всего, есть те, кто специально прибыли в РФ для организации диверсий. Тем более такой дрон собрать, запустить не проблема, может собрать любой. Я думаю, что спецслужбы разберутся, откуда он прилетел, — сказал Липовой.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 11 августа при попытке атаковать столицу сбили один беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы. В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. В результате БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

Житель одного из домов на улице Народного Ополчения в районе Карамышевской набережной рассказал, что около 11 часов был слышен очень мощный взрыв. По его словам, в квартире вибрировал пол и дрожали окна.