Герой России объяснил невидимость украинских БПЛА для радаров Герой России Липовой: БПЛА ВСУ летят на сверхмалых высотах, скрываясь от радаров

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что БПЛА ВСУ становятся практически невидимыми для радаров, если идут на сверхмалой высоте — до 50 метров, а также из-за того, что собраны из композитных материалов. Он отметил, что подобные дроны можно обнаружить либо только визуально, либо когда БПЛА подойдут в упор к РЛС.

Во-первых, БПЛА сделаны из композитных материалов, которые на радарах практически не видны, пока они не подлетят в упор к РЛС, либо пока их визуально не обнаружат. Во-вторых, БПЛА остаются невидимыми, пока идут на предельно малых высотах — не выше 50 метров. Поэтому они могут преодолевать большие расстояния, — рассказал Липовой.

Он также не исключил, что главной целью попыток ВСУ атаковать территорию РФ с помощью БПЛА является запугивание граждан РФ. Военэксперт предположил, что Киев также стремится нанести урон военной и гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.