Герой России назвал уникальные характеристики модернизируемых МиГ-31 Герой России Липовой: модернизация МиГ-31 продлит срок их службы минимум на 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31

Модернизация сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 продлит срок их службы минимум на 20 лет, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По словам эксперта, аналогов МиГ-31 на Западе нет. Его максимальна скорость — около 3000 км/ч — ограничена только прочностью корпуса, что является уникальным показателем.

Любому МиГ-31, даже не модернизированному, нет аналогов на Западе по дальности, высоте и скорости. У него ракетные движки, его скорость — около 3000 км/ч — ограничена только прочностью конструкции самого МиГ-31, это уникальный показатель. У него еще в перспективе лет 20 успешного выполнения задач после модернизации наравне с натовскими истребителями, — заявил Липовой.

По его мнению, МиГ-31 не устарел, несмотря на прекращение производства в 1994-м. Герой России отметил, что выпуск истребителей остановили, так как заказ для Минобороны РФ был олностью выполнен.

МиГ-31 не устарел, не надо смотреть на прекращение производства в 1994-м. Сборку остановили после выполнения заказа для Минобороны, а количество МиГ-31 полностью обеспечивало выполнение задач. Теперь жизнь самолетов — ремонт и модернизация, после которых они получают новые возможности, — считает Липовой.

В качестве примера он привел американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52, до сих пор находящийся на вооружении США и выполнившего первый полет в 1952-м.

У США есть B-52 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, выпущенный в 1950-е. Он совершил первый полет в 1952-м. Самолет до сих пор находится на вооружении США, является носителем ядерного оружия, прошел 30 капитальных модернизаций, — подытожил Липовой.

В конце июля 2023-го «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила о передаче Минобороны России партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил в разговоре с NEWS.ru, что единственным истребителем, способным уйти от ракеты ЗРК на скорости, является сверхзвуковой МиГ-31. Он объяснил, что боеприпас «задохнется бегать за ним», поскольку МиГ-31 развивает скорость 3100 километров в час.