Герой России назвал умершего космонавта Викторенко старшим товарищем Герой России Борисенко назвал умершего космонавта Викторенко старшим товарищем

Фото: Роскосмос

Космонавт Александр Викторенко

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко заявил NEWS.ru, что ошарашен новостью о смерти советского и российского космонавта Александра Викторенко. Он назвал умершего космонавта своим старшим товарищем.

Вы меня просто застали врасплох. Мы с ним пересекались, я знаю его не настолько хорошо, но это старший товарищ. Мы пересекались на различных мероприятиях. Более того, работая в Центре управления полетами, еще до отряда космонавтов, я обеспечивал его полеты тоже. Вы меня просто ошарашили! – сказал Борисенко.

Александр Викторенко умер 10 августа в возрасте 76 лет, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир» и провел в невесомости 489 суток. Викторенко был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина, а также орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы Народов (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1995) и восьмью медалями.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Выход начался 9 августа в 17:45 мск и завершился в 00:20 10 августа.