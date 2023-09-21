Герой России назвал способ не допустить атак ВСУ на Крым Генерал-майор Липовой: нужно всегда отвечать на атаки ВСУ на Крым

Фото: МО РФ

Атаки беспилотников ВСУ на Крым не остаются без ответа, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ВС РФ регулярно уничтожают выявленные в течение дня военные цели украинской армии. При этом, подчеркивает Липовой, так нужно реагировать на налеты ВСУ всегда.

Попытки ВС атаковать не остаются без ответа, ВС РФ каждую ночь, предположу, уничтожают выявленные в течение дня военные цели ВСУ. И так нужно отвечать всегда, — сказал Липовой.

Он отметил, что любой запуск дрона выдает расположение стартовой площадки, российские военные при этом внимательно анализируют ситуацию и наносят ракетный удар по местам базирования и складирования БПЛА.

Ранее Липовой заявил, что попытка ВСУ устроить массовый налет БПЛА на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Брянскую области связана с провальной для Украины Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. Он предположил, что Киев решил выместить зло на полуострове и приграничных регионах РФ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА. До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на очевидцев о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным канала, нападение продолжалось на протяжении полутора часов. Взрывы были слышны в Саках, Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.