Герой России назвал цель вероятного ночного удара по Киеву Генерал Липовой: ночью в Киеве могли уничтожить центр принятия решений

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Герой России, генерал-майор Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что в ночь на 21 сентября Киев подвергся ракетному удару, целями которого стал один из центров принятия решений, а также «объекты двойного назначения». Он не исключил, что были уничтожены здания, где базировался личный состав ВСУ.

В Киеве нанесли удар, предположу, по центрам принятия решений, по объектам двойного назначения. Украинские власти не считаются с гражданским населением — устраивают в гостиницах и общежитиях места складирования амуниции, превращая их в объекты двойного назначения, что автоматически делает их законными военными целями, они подлежат уничтожению, — отметил Липовой.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным авторов канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.