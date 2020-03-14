https://static.news.ru/photo/11c19dfc-65e6-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: nato.int

Недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал о своей «сверхцели».

По его словам, в 1963 году он окончил Московский архитектурный институт и был направлен обучаться в Высшую разведывательную школу, которая сейчас известна как Академия внешней разведки.

Как-то раз лектор, читавший нам курс по информационной работе в разведке (к слову сказать, начальник Отдела информации ЦК), человек увлечённый, знающий своё дело, в конце лекции сказал: «Уважаемые будущие разведчики, я вам пожелаю только одного: получить в своей жизни хотя бы один подлинный документ с высшим грифом секретности НАТО — Cosmic, — цитирует Шевченко лектора.

Именно тогда будущий разведчик понял, зачем пришёл учиться, а также начал размышлять, как добиться этой цели. Через какое-то время ему предложили стать разведчиком-нелегалом, и он, после некоторых колебаний, ответил согласием, так как это был кратчайший путь к достижению «сверхцели». Шевченко удалось добиться своего и получить секретные документы, носившие в том числе и гриф Cosmic, передаёт журнал «Воронцово поле».

Ранее NEWS.ru писал, что 26 февраля Шевченко принял участие в презентации книги о подростках-разведчиках, посвящённой началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян. Это стало его первым появлением на публике после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки РФ.