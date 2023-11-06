Герой РФ Сайфуллин вернулся в зону СВО после ранения: кто он, что сделал Герой России Рустам Сайфуллин вернулся в зону СВО после тяжелого ранения

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Герой России полковник Рустам Сайфуллин

Дважды раненный во время спецоперации Герой России полковник Рустам Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации. Чем он известен?

Чем известен Сайфуллин

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В частности, в одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.

После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Почему Сайфуллин вернулся в зону СВО

Рустам Сайфуллин объяснил, что вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.

«Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — сказал он.

Сайфуллин отметил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — «передать свой опыт молодежи, молодым командирам». Он высоко оценил их службу.

«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сообщил офицер.

Он добавил, что полк — это его боевая семья.

Что Сайфуллин говорил про боеспособность техники НАТО

Рустам Сайфуллин в сентябре заявил, что инженерные машины стран НАТО, которые были поставлены Украине, не хотят ехать по украинской земле, их приходится вытаскивать, когда они застревают. По его словам, Киев запрашивал у Запада технику для разминирования, так как собственной не хватает.

Сайфуллин также подчеркнул, что западные инженерные машины, как правило, создавались на базе основных боевых танков.

«Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams — они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой, и их самих еще там надо вытаскивать», — говорил Герой России.

Что Сайфуллин говорил про методы НАТО на Украине

Рустам Сайфуллин рассказывал, что страны НАТО воевали лишь с неоснащенными армиями, поэтому с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут большие потери.

«Во всех учебниках НАТО и то, как их обучает НАТО, что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащенной армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооруженные силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — пояснял он.

Сайфуллин отмечал, что учебники НАТО оказываются неэффективными, когда по противнику работает артиллерия и авиация, а обширные территории заминированы. В такой ситуации результатом являются большие потери среди личного состава ВСУ.

Читайте также:

Российский полковник рассказал о разработке спецобуви для саперов

Путин присвоил почетное звание инженерно-саперному полку

«Это уже агония»: Герой России оценил передачу ВСУ кассетных боеприпасов