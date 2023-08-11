Герой РФ объяснил, почему российские ракеты неуязвимы для Patriot Герой России Липовой: ракеты ВС РФ слишком быстрые и маневренные для Patriot

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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что крылатые ракеты, состоящие на вооружении ВС РФ, неуязвимы для ПВО Украины, в том числе американских ЗРК Patriot. Военэксперт не исключил, что КР летят к цели на предельно малых высотах, избегая попадания в радиолокационное поле ЗРК.

Хваленая американская ЗРС Patriot не может сбить наши ракеты, и мы успешно уничтожаем Patriot за счет технических данных ракет — полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа, обход всех зон радиолокационного поля, излучаемого ЗРК. Ракета чувствует, где есть эти зоны, и обходит их, нанося удар в последний момент, когда ЗРК уже беспомощен. Кроме того, у нас есть гиперзвуковые ракеты, но скорость — не главное. Главное — способность ракеты обходить радиолокационное поле, — отметил Липовой.

ВСУ пытаются объединить в систему ПВО различные виды вооружения, поставленные странами Запада, однако защитить весь фронт с их помощью им не удается, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, если бы украинские системы работали хорошо, то российские ракеты не долетали бы до своих целей.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявил, что ударные возможности российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать воздушные удары по украинской портовой инфраструктуре.