«Герой нашего времени»: как выход Костомарова на лед восхитил россиян

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

В Сочи состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», главным событием которого стало первое появление на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова после ампутации стоп. Как россияне отреагировали на выход спортсмена?

Костомаров появился перед зрителями в конце номера супруги Оксаны Домниной, которая каталась не под музыкальное сопровождение, а под запись голоса мужа. Фигурист вышел на каток в кроссовках и обратился к публике со словами благодарности.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!» — заявил он.

Как отреагировали россияне на выход Костомарова на лед

Появление фигуриста на катке восхитило не только публику гала-шоу, но и многих россиян, которые переживали за жизнь Романа Костомарова. В социальных сетях под видеороликами с обращением олимпийского чемпиона поклонники писали, что гордятся спортсменом и не могут сдержать слез.

«Плачу, увидев Романа, от счастья, что он жив и вышел на лед. Раньше плакала, когда ему ампутировали конечности. Дай Бог ему здоровья», — прокомментировала пользователь boeva_I.

«Роман — вы герой нашего времени. Пишу со слезами на глазах и восхищением, насколько бывает мощной сила духа», — сказала alesia_monsheri.

«Роман — пример настоящего русского мужчины, который никогда не сдается. Боец! Мужик! Гордость и герой нашей страны», — написал yt_spb.

«Если бы меня спросили, что такое мужество, я бы показала Костомарова», — заметила tukituk.

Российские пользователи считают, что Роман Костомаров — современный герой, силу духа и мужественность которого нужно ставить в пример молодому поколению. Поклонники спортсмена уверены, что в скором будущем он вернется к фигурному катанию и появится перед зрителями на коньках.

«Сильный, мужественный, стойкий! Браво, Роман! Пусть у него все будет хорошо. Вот кого надо ставить в пример молодому поколению. Всегда надо равняться на таких, как Роман», — считает tino.dina.

«Это герой нашего времени! Молодец! Как же я за него переживала! Так держать и никогда не сдаваться», — сказала malyshma.

«Благодарю, что есть такие сильные люди на нашей планете, которые своим примером стимулируют и показывают, как надо бороться и жить вопреки всему», — заметила marikuleshova

Особое внимание россияне также уделили супруге Романа Костомарова — фигуристке Оксане Домниной, которая постоянно находилась рядом с мужем во время болезни. Их пару назвали примером настоящей семьи и любви.

«Русского человека не сломить! Роман, ты — человечище. Рядом верная и любящая супруга Оксана. Вот она, настоящая любовь, которая победит любые трудности и несчастья. Здоровья, Роман, так держать. Пример многим», — написала пользователь с именем agulnara60.

«Вот она, истинная любовь, настоящая и крепкая семья, которую ничем не напугать. Дай Бог сил и терпения вместе пройти через все трудности», — отметила rublevskaya7.

«Низкий поклон его жене! Он — герой, она — его все», — сказала anna_ghg.

Что произошло с Романом Костомаровым

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за тяжелой пневмонии его подключили к аппарату ИВЛ. Спортсмен перенес множество осложнений, которые вызвали некроз конечностей. В результате ему провели несколько операций по ампутации пальцев на руках и стоп.

В июне Костомаров опубликовал видео, на котором показал, как занимается на тренажерах. В августе он получил усовершенствованные модели протезов, на которых можно бегать.

«Ура... Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», — рассказал фигурист.

Сейчас олимпийский чемпион продолжает реабилитацию и все свободное время проводит с семьей.

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