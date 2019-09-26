https://static.news.ru/photo/a2103062-e111-11e9-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: :FORTEPAN/Konok Tamás/Global Look Press

Интерактивная база данных о 500 тысячах советских солдат, погибших в лагерях Германии в годы войны, будет опубликована на специальном сайте.

Соглашение о передаче документов 26 сентября подписали архивные службы РФ и Германии. Переводом полученных материалов в цифровой формат займётся отечественная корпорация ЭЛАР, передаёт « Коммерсант ».

Как пояснили в Германском историческом институте в Москве, когда работа будет завершена, на специальном портале при вводе фамилии, имени, года и места рождения можно будет увидеть весь жизненный путь соотечественника. Если советский солдат погиб в немецком лагере, будут указаны номер могилы и её местонахождение.

В Фонде поддержки национальных проектов добавили, что неизвестной остаётся судьба около двух миллионов советских военнопленных. Всего в годы войны в плену находились более четырёх миллионов человек, хотя, по мнению экспертов, эта цифра может быть занижена.

Ранее News.ru писал, что немецкая гуманитарная общественная организация «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» поможет опознать останки советского военнопленного. Жетон красноармейца нашёл личный состав Западного военного округа на месте нацистского концлагеря в Ленинградской области. Поисковые работы проводились в районе деревни Староселье. Всего на территории бывшего лагеря извлечены останки 76 граждан СССР, погибших из-за жестокого обращения захватчиков.