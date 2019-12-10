https://static.news.ru/photo/0ae26802-1bfb-11ea-acfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

ФРГ отправила в Россию очередную партию обеднённого урана в 12 тысяч тонн. На уральском заводе материал ждёт переработка и дальнейшее обогащение для экспорта.

Поезд с так называемыми урановыми хвостами выехал из немецкого города Гронау 10 декабря. Состав проследует в Нидерланды, затем груз через море поступит в Санкт-Петербург, а уже потом поездом на электрохимический комбинат в Новоуральск, сообщают экологи из Greenpeace.

В наших технологических корпусах сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов, — приводит ural.kp.ru заявление представителей завода.

Ранее News.ru писал, что Росатом ответил отказом на требование представителей Greenpeace прекратить ввоз в Россию «урановых хвостов». Однако компания предложила создать рабочую группу при общественном совете.