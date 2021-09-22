Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму

Германия не будет признавать итоги выборов в Госдуму, проведённых на территории Крыма, заявила представитель правительства страны Ульрике Деммер. Кроме того, в ФРГ считают нарушением международного права голосование жителей непризнанных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, передаёт ТАСС.

Она отметила , что Германия не признаёт присоединение Крыма к России и считает это нарушением территориальной целостности Украины.

Из этого следует то, что мы, конечно, не признаём проведение выборов в Крыму, — подчеркнула она.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России, а прошедшее на его территории голосование — не имеющим юридической силы. Кроме того, выборы в Крыму не признали в США.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.