Герман Греф привился от COVID-19 до официальной регистрации вакцины

https://static.news.ru/photo/ff4c0dc4-49e7-11eb-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Глава «Сбера» Герман Греф поставил прививку до официальной регистрации вакцины от коронавируса. Он рассказал, что вошёл в состав первой экспериментальной группы.

Да, в апреле укололся «Спутником V». Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним, — поделился он.

Также руководитель банка признался, что не хотел на месяц отходить от дел для лечения COVID-19. Он отметил, что вакцина действительно эффективна, передаёт ТАСС.

Греф получил информацию о привитых учёных, когда Сбербанк начал сопровождать производство вакцины. Тогда организация направила больше трёх миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Впоследствии также получил регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьей вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%.