Герман Греф привился от COVID-19 до официальной регистрации вакцины

Глава «Сбера» Герман Греф поставил прививку до официальной регистрации вакцины от коронавируса. Он рассказал, что вошёл в состав первой экспериментальной группы.
Да, в апреле укололся «Спутником V». Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним, — поделился он.
Также руководитель банка признался, что не хотел на месяц отходить от дел для лечения COVID-19. Он отметил, что вакцина действительно эффективна,
Греф получил информацию о привитых учёных, когда Сбербанк начал сопровождать производство вакцины. Тогда организация направила больше трёх миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Впоследствии также получил регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьей вакцины.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%.