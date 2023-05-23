Гериатр объяснил стремление россиян работать после выхода на пенсию Гериатр Новоселов связал работу после выхода на пенсию с желанием улучшить свое материальное положение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремление россиян работать после выхода на пенсию чаще всего связано с желанием улучшить свое материальное положение, рассказал председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что пожилой возраст считается от 60 до 74 лет, после чего начинается старость. По его словам, уже в 60 лет многие россияне находятся в разном положении из-за состояния здоровья и образа жизни.

Уже в 60 лет люди находятся в разном качестве, кто-то может работать, а кто-то уже не может, это первое. А второе, все мы разные, по-разному родились, по-разному жили, у всех разные возможности, в том числе и материальные возможности. Каким-то людям даром не нужна работа, а кому-то она жизненно необходима, — пояснил гериатр.

По словам специалиста, россияне в целом работают намного больше, чем жители соседних европейских стран. Он отметил, что некоторые люди работают «от ипотеки до ипотеки», из-за чего для них особенный страх представляет потеря должности. Гериатр уточнил, что к 60 годам у россиянина уже может быть большое количество болезней в отличие от такого же жителя Европы. В связи с этим пожилые люди попадают в созависимое положение — они вынуждены продолжать работать, чтобы повысить качество жизни и улучшить свое здоровье. Новоселов отметил, что есть и те категории людей, которые работают для себя и спокойно могут продолжать этим заниматься в старости.

Гериатр подчеркнул, что в России старость «женская», так как мужчины живут меньше. Многим одиноким вдовам приходится работать, чтобы обеспечить свои потребности. Он добавил, что старость для каждого человека индивидуальна и кто-то еще до выхода на пенсию не может работать, а кто-то в 80 лет продолжает бегать марафоны.

Все мы разные, у каждого свои мутации, своя генетика, свое питание, двигательная активность, своя социальная среда. Также качество жизни и ее продолжительность связана с таким фактором, как семья. Чем больше внимания у человека, тем больше у него желание жить дольше и лучше, — заключил Новоселов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее объяснил, что спрос на сотрудников старше 50 лет в России повысился на фоне пандемии коронавируса, в результате которой страна потеряла около 1,2 млн человек. По его словам, также сотрудники зрелого возраста стали востребованы из-за снижения рождаемости начиная с 2000-х годов.