Гериатр объяснил, почему женщины более склонны к деменции Гериатр Прощаев: риск деменции выше у женщин из-за гормональных изменений

У женщин в период возрастных гормональных изменений может усугубиться течение ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев. При этом, по его словам, основные факторы риска развития деменции для мужчин и для женщин не отличаются — это артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет.

Причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях. Поэтому женщина в этот период должна особое внимание уделять контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Нужно тщательно относиться к этим параметрам и следить за ними, а в случае изменений — обращаться к специалистам, — призвал врач.

Он также указал, что ухудшение когнитивного здоровья может быть связано с нарушениями менструального цикла, когда в результате обильных кровотечений, приводящих к анемии, головной мозг не получает необходимых объемов кислорода. В этом случае необходимо обратиться к врачу-гинекологу и своевременно купировать эти проявления. Также важно регулярно проверять уровень эритроцитов и гемоглобина в крови, принимая по показаниям врача средства против анемии.

Кроме того, по словам гериатра, в период гормональной перестройки могут произойти нарушения в работе щитовидной железы, и на этот фактор также следует обращать внимание. В числе общих рекомендаций по профилактике деменции Прощаев назвал адекватное питание, физическую нагрузку, общий контроль за состоянием здоровья и когнитивные тренировки.

Ранее психотерапевт Хадижат Саадулаева рассказала, что одной из самых опасных привычек, приводящих к деменции, является дефицит физической активности. Также, по словам эксперта, риск развития опасного недуга способны повышать стресс и депрессия.