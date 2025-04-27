Герань зацветет пышными кустами: алгоритм посадки в майские праздники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите, чтобы герань на даче цвела до осени красивыми шапками? Майские праздники — идеальное время для посадки! Рассказываем проверенный алгоритм, с которым цветы будут расти пышными кустами у каждого.

Выбираем «правильные» ростки. Берите черенки с 3–4 листочками или купите рассаду. Стебель должен быть крепким, без желтизны.

Готовим почву. Смешайте две части садовой земли, одну часть песка, одну часть перегноя. На дно горшка или лунки — дренаж из керамзита. При выборе места для герани помните, что она любит утреннее солнце + послеобеденную тень.

Посадка. Высаживайте на глубину 2–3 см, расстояние между кустами — 25 см. Сразу полейте теплой водой с марганцовкой (слабо-розовый раствор).

Подкормка. Один раз в две недели удобряйте герань калийными удобрениями для цветения и йодом — для роста.

Прищипните верхушки после посадки — куст будет пышнее! А если посадите герань рядом с розами, защитите их от тли. Уже через три недели увидите первые бутоны.

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