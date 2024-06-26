Герань зацветет как вне себя: вот какие подкормки используют дачники

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Герань является одним из самых популярных комнатных растений. Для пышного цветения нужно правильно ухаживать за растением и создавать для него благоприятные условия. Вот что делают опытные огородники.

В домашних условиях можно приготовить отличные подкормки. Смешайте литр воды с каплей йода. Поливайте почву так, чтобы не задеть стебель и не повредить корни, или обильно опрыскайте растение. На один цветок хватит 30 граммов раствора.

Можете использовать перекись. На два литра воды берется 50 граммов перекиси. Этим раствором опрыскивайте растение каждый месяц.

Также можно сделать раствор из борной кислоты. Его готовят из ведра воды и 10 граммов борной кислоты. Для большей эффективности можете добавить 1 стакан золы.

Ранее цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок для герани изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений. Кроме того, в чесночной подкормке много витаминов А и С, группы В, бета-каротина, кальция, кобальта и кремния.