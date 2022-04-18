Георгиевскую ленточку предложили приравнять к символам воинской славы

Депутаты и сенаторы от «Единой России» предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввести уголовную и административную ответственность за её публичное осквернение. Как сообщается на сайте партии, в Госдуму внесён законопроект, согласно которому лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы, тогда и теперь, — отметил один из авторов инициативы, сенатор Андрей Турчак.

8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.