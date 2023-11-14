Геофизик рассказал, когда может произойти опасная для Земли солнечная буря Геофизик Коломин: опасные для Земли солнечные бури случаются раз в 100 лет

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Согласно статистике, Земля может подвергаться мощным ударам солнечного ветра примерно раз в 100 лет, рассказал в беседе с НСН заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин. При этом, по его словам, вспышка на Солнце, которая привела к действительно серьезным последствиям, произошла лишь однажды за 260 лет наблюдений — в 1859 году.

Как пояснил ученый, солнечные бури, или выбросы заряженных частиц в результате вспышек на Солнце, искажают магнитное поле Земли, что действительно может навредить глобальной системе связи, в том числе интернету из-за серьезных нарушений в работе спутников и наземных коммуникаций. Однако, по мнению геофизика, вероятность такого развития событий маловероятна, так как для этого должно случиться совпадение множества факторов.

Вспышки на Солнце должны не просто произойти — они должны быть еще направлены в сторону Земли. <...> Играет роль и расстояние в 150 млн км, и вращение Земли вокруг Солнца, и вращение самого Солнца. Должны совпасть многие факторы, — подчеркнул эксперт.

В то же время он напомнил, что Солнце сегодня — малоизученный объект и вспышка любой интенсивности может произойти в любой момент. При этом человечество может только наблюдать эти процессы, фиксировать их и пытаться предпринимать определенные меры, но предсказать что-либо заранее невозможно.

В связи с этим, по словам Коломина, крупные корпорации, зависимые от подобных событий, не могут быть готовы к ним, и поэтому последствия солнечной бури могут быть очень ощутимыми.

Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолеты, спутники, но все может в одну секунду закончиться, — предупредил ученый.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что удары солнечных бурь не оказывают воздействия на сотовую связь и интернет, магнитные возмущения могут нанести урон только спутниковой связи.