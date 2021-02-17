Генсек ООН считает распространение вакцин от COVID-19 несправедливым

https://static.news.ru/photo/42eb6b32-712b-11eb-ba73-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Распространение вакцин от коронавирусной инфекции происходит неравномерно и несправедливо, что может значительно затруднить борьбу с заболеванием. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза организации.

Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым, — цитирует ТАСС Гутерриша.

Он подчеркнул, что 75% всех прививок были сделаны лишь в 10 странах, при этом жители 130 стран до сих пор не получили ни одной вакцины. По словам Гутерриша, вирус продолжит мутировать с новой силой, если позволить ему распространиться в развивающихся странах. Генсек ООН также предложил G20 сформировать специальную группу по глобальной вакцинации от COVID-19.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.

Как сообщал NEWS.ru, российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали уже 27 стран.