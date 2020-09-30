Генсек ООН призвал человечество прекратить войну с природой

https://static.news.ru/photo/a472bbd0-0330-11eb-aec8-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на сегодняшний день человечество находится в состоянии войны с природой, которая ставит под угрозу существование многих видов животных.

Об этом он сказал в ходе выступления на мероприятии высокого уровня, посвящённом сохранению биоразнообразия Земли. По его словам, люди «должны перестроить» отношения с природой. Он сообщил, что на сегодняшний день 60% коралловых рифов находятся под угрозой исчезновения, а популяция диких животных сокращается всё быстрее.

Все мы часть хрупкой системы, и эта система нужна нам здоровой, чтобы будущие поколения могли процветать, — заявил он.

По мнению Гутерриша, для сохранения биоразнообразия на планете следует интегрировать экологические решения в планы восстановления после пандемии COVID-19 и в планы дальнейшего развития. Также он уверен, что «экономические системы и финансовые рынки должны нести ответственность и инвестировать в природу», передаёт ТАСС.

Деятельность по сохранению биологического разнообразия может создать рабочие места и стимулировать экономический рост, в котором мы сегодня остро нуждаемся, — отметил генсек ООН.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главная угроза биологическому разнообразию на Земле заключается в вынужденном изменении животными мест своего обитания. Об этом рассказал главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьёв.