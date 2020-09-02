Генсек НАТО потребовал проведения расследования ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/49b3e5de-ed4b-11ea-82bb-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Срочного проведения «полного и прозрачного расследования» отравления оппозиционера Алексея Навального потребовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Я категорически осуждаю применение боевого отравляющего вещества, что делает ещё более неотложным проведение Россией полного и прозрачного расследования, — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство Германии официально объявило, что Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего вещества «Новичок».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам. К этому времени он впал в кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что руководство России должно ответить на вопросы о произошедшем.