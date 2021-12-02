Генпрокурор России: на шахте «Листвяжная» всё гладко было только на бумаге

Генпрокурор России Игорь Краснов оценил положение дел на шахте «Листвяжная», в результате взрыва на которой погиб 51 человек. Тела 15 из них уже были подняты на поверхность. Он также рассказал, что прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты. Его слова приводит ТАСС.

Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте всё было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, — сказал генпрокурор.

По его словам, ответственные должностные лица после трагедии не приостановили горные работы. Кроме того, выяснилось, что сотрудники спускались в шахты без средств индивидуальной защиты, а также были случаи сокрытия данных индивидуальных приборов контроля.

В результате в 10 угольных регионах России будут проверены все местные шахты на предмет соблюдения мер безопасности. Также Краснов распорядился проверить 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены.