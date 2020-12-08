Генпрокурор РФ призвал ужесточить наказание за мелкое взяточничество

https://static.news.ru/photo/6ad46798-3a03-11eb-85a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости ужесточить наказание за мелкие взятки.

Он отметил, что на сегодняшний день мелкие взяточники могут отделаться штрафом, такие правонарушения не влекут за собой уголовной ответственности и не мешают коррупционерам продолжать работать на госслужбе.

Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечёт для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем даёт возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы, — приводит слова руководителя Генпрокуратуры РФ РИА Новости.

Он также предложил отдельно рассматривать взятки в некрупном размере, сопряжённые с вымогательством.

В Генпрокуратуре подготовлен законопроект, предусматривающий в том числе установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряжённое с вымогательством, — отметил Краснов.

Сейчас за получение мелкой взятки — в размере до 10 тысяч рублей — грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет, но только в том случае, если у взяточника уже есть аналогичные судимости. В то же время получение взятки с элементами вымогательства будет наказываться более строго.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле увеличение числа уголовных дел о коррупции связали с улучшением методов работы следственных органов и повышенной эффективностью борьбы с коррупцией.