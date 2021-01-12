Генпрокурор РФ поставил задачу обеспечить прозрачность выборов в Госдуму

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе торжества, посвящённого 299-летию образования прокуратуры, рассказал о задачах надзорного ведомства в период парламентских выборов.
Краснов отметил, что главной целью прокуратуры будет контроль соблюдения избирательного законодательства во время избирательной кампании.
Крайне важно обеспечить её законность, прозрачность и демократичность, а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищённость избирательных участков, безопасность граждан в период голосования, — подчеркнул генпрокурор.
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Ранее Краснов предложил закрепить в российском законодательстве понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, передавал NEWS.ru.