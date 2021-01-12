Генпрокурор РФ поставил задачу обеспечить прозрачность выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/4a9d4a88-54bd-11eb-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе торжества, посвящённого 299-летию образования прокуратуры, рассказал о задачах надзорного ведомства в период парламентских выборов.

Краснов отметил, что главной целью прокуратуры будет контроль соблюдения избирательного законодательства во время избирательной кампании.

Крайне важно обеспечить её законность, прозрачность и демократичность, а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищённость избирательных участков, безопасность граждан в период голосования, — подчеркнул генпрокурор.

Как передаёт ТАСС, Краснов также указал на необходимость развития диалога с гражданами и расширения каналов поступления информации в прокуратуру. По мнению генпрокурора, надзорное ведомство должно активнее использовать современные информационные технологии. Кроме того, Краснов напомнил, что в 2021 году Генпрокуратура продолжит осуществлять контроль за соблюдением законности в ходе реализации 12 нацпроектов.

Ранее Краснов предложил закрепить в российском законодательстве понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, передавал NEWS.ru.