Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Об этом он заявил на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям, — сказал Краснов.

Он добавил, что необходимо проработать дополнительные нормы увековечения памяти мирного населения СССР, которое было изгнано и истреблено в годы Великой Отечественной войны. Сейчас закон направлен только на погибших во время боевых действий.

Эти меры, по словам генерального прокурора, важны для сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией фактов о деятельности СССР в военное время.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что нацистский лидер Адольф Гитлер обыграл советского вождя Иосифа Сталина, заключив 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР. Таким образом журналист ответил на вопрос зрителя о причинах ввода Красной армии в Польшу.