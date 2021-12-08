Генпрокурор предложил ограничить замену сроков коррупционерам штрафами

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам. Такая мера освобождает их от наказания и не влечёт судимости. При этом глава ведомства поддержал предложение, дающее право следователям арестовывать имущество коррупционеров, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передаёт ТАСС.

Считаю важным проанализировать данную ситуацию, по её результатам проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров, — заявил генпрокурор, слова которого привели в пресс-службе ведомства по итогам координационного совещания, посвящённого результатам работы правоохранительных органов по противодействию коррупции.

В Генпрокуратуре также отметили, что Краснов поддержал предложение о наделении следователей полномочиями по аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий.

В ведомстве заметили, что возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе активов, выведенных за рубеж, сейчас используются не в полной мере. В 2019 году размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, избежавшим уголовной ответственности и получившим судебный штраф. Соответствующие предложения должны поступить от обозначенных ведомств до 30 января 2023 года.