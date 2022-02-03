Генпрокурор РФ поручил проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба контролирующего органа. Ранее на проблему обратили внимание в российском правительстве и Кремле. По данным ряда журналистов, цены на ПЦР в некоторых аптеках выросли в четыре раза.

В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ранее журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, указав на тот факт, что в некоторых аптеках стоимость тестов на коронавирус возросла до двух тысяч рублей, при этом изначально они стоили всего 500 рублей. Песков в ответ заверил, что в Кремле обратят на это внимание.

Проблемой цен озаботились и депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Они попросили министра здравоохранения Михаила Мурашко взять ситуацию на контроль.

22 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку на обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус до 1 февраля.