https://static.news.ru/photo/26ea6fdc-392d-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Изотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор Юрий Чайка встретился с журналистами ведущих российских СМИ в честь профессионального праздника, Дня печати. Он подчеркнул, что надзорное ведомство ориентировано исключительно на открытый, прямой и предельно честный разговор с представителями медиа.

Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура России работает над тем, чтобы сделать коммуникацию со СМИ не просто максимально прозрачной, но и предельно оперативной. По его словам, в рамках работы интерактивного видеосервиса ведомства «ЭФИР» два раза в неделю журналисты имеют возможность в прямом эфире задать актуальные для них вопросы и, разумеется, получить ответы в режиме реального времени.

В заключении встречи генпрокурор вручил журналистам медали, почётные грамоты и благодарности за помощь в укреплении и развитии системы прокуратуры. Среди награждённых — руководитель отдела политики NEWS.ru Сергей Изотов.