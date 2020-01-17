Генеральный прокурор Юрий Чайка встретился с журналистами ведущих российских СМИ в честь профессионального праздника, Дня печати. Он подчеркнул, что надзорное ведомство ориентировано исключительно на открытый, прямой и предельно честный разговор с представителями медиа.
Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура России работает над тем, чтобы сделать коммуникацию со СМИ не просто максимально прозрачной, но и предельно оперативной. По его словам, в рамках работы интерактивного видеосервиса ведомства «ЭФИР» два раза в неделю журналисты имеют возможность в прямом эфире задать актуальные для них вопросы и, разумеется, получить ответы в режиме реального времени.
В заключении встречи генпрокурор вручил журналистам медали, почётные грамоты и благодарности за помощь в укреплении и развитии системы прокуратуры. Среди награждённых — руководитель отдела политики NEWS.ru Сергей Изотов.
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