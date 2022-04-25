Генпрокурор Краснов сообщил о росте нарушений при исполнении нацпроектов

Количество выявляемых прокурорами нарушений при реализации национальных проектов за последний год увеличилось на треть, сообщил на расширенной коллегии ведомства генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, которые приводит ТАСС, наибольшее их число допускается при исполнении нацпроектов «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование».

Количество выявляемых прокурорами нарушений продолжает расти. Только за прошлый год оно увеличилось на треть, — заявил Краснов.

Он сообщил, что в связи с этим приняты необходимые меры реагирования, при взаимодействии с Росфинмониторингом предотвращено хищение более чем 700 млн рублей. Кроме того, в федеральный бюджет возмещено свыше 275 млн рублей.

Ранее Минфин отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года: по предварительным данным, они исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана. Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (72,1%), «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%) и «Наука и университеты» (51,5%). Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана.